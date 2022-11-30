Крутой бюджетный смартфон Xiaomi, который не продают в России. Вы о нём даже не знали

В комплекте с Xiaomi Redmi Note 11E Pro при заказе из Китая вы получаете зарядку мощностью 67 Вт, чехол, кабель USB-C, ключ, документацию.

Звучание здесь - стерео. Причём динамика два и есть поддержка Dolby Atmos.

Дисплей у Redmi Note 11E имеет диагональ 6,67 дюйма и AMOLED-матрицу. Разрешение у него FHD+, плотность пикселей - 395 PPI, максимальная яркость - 1200 нит. На солнце в целом смартфоном пользоваться вполне можно.

Оснащён Note 11E Pro процессором Snapdragon 695. Объём оперативной памяти - 6 или 8 ГБ, постоянной - 128 или 256 ГБ. Результаты тестирования смартфона в бенчмарках вы можете увидеть ниже.