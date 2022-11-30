Крутой бюджетный смартфон Xiaomi, который не продают в России. Вы о нём даже не знали

Крутой бюджетный смартфон Xiaomi, который не продают в России. Вы о нём даже не зналиВозможно, вам стоит его заказать из Китая
Ведущий YouTube-канала «Польза NET» рассказал в одном из выпусков о недорогом Xiaomi Redmi Note 11E Pro. Это устройство для своей цены - очень качественное.
Фото: Польза NET
В комплекте с Xiaomi Redmi Note 11E Pro при заказе из Китая вы получаете зарядку мощностью 67 Вт, чехол, кабель USB-C, ключ, документацию.
Звучание здесь - стерео. Причём динамика два и есть поддержка Dolby Atmos.
Дисплей у Redmi Note 11E имеет диагональ 6,67 дюйма и AMOLED-матрицу. Разрешение у него FHD+, плотность пикселей - 395 PPI, максимальная яркость - 1200 нит. На солнце в целом смартфоном пользоваться вполне можно.
Оснащён Note 11E Pro процессором Snapdragon 695. Объём оперативной памяти - 6 или 8 ГБ, постоянной - 128 или 256 ГБ. Результаты тестирования смартфона в бенчмарках вы можете увидеть ниже.
Ёмкость батареи у Xiaomi Redmi Note 11E Pro равняется 5000 мА*ч. В PC Mark (максимальная яркость, частота обновления 120 Гц) устройство продержалось 17 часов 38 минут, при этом осталось ещё 20 % заряда.
С 0 до 100 % заряжается аппарат за 44 минуты. За 1 час просмотра видео на YouTube (на максимальной яркости) заряд снизился на 14 %, за 1 час игры в Genshin Impact на средних настройках - на 21 %. Из-за подтормаживаний играть было не совсем комфортно, однако на минимальных настройках графики игры идут хорошо.
Основная камера у Redmi Note 11E Pro имеет разрешение 108 МП, также есть сверхширокоугольный объектив (8 МП) и макрообъектив (2 МП). Записывать видео можно максимум в Full HD 30 к/с, есть также цифровая стабилизация. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП. Примеры фотографий - ниже.
Вывод
За свою цену Xiaomi Redmi Note 11E Pro можно назвать отличным выбором. Он обладает всеми функциями, которые нужны рядовому пользователю смартфона: возможность снимать фото и видео, поддержка NFC, быстрая зарядка и пр.