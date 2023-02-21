«Кстати, Санты тоже не существует»: инсайдер опроверг слухи о появлении S Pen в складном Samsung Z Fold 5

14:54, 21 февраля 2023
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«Кстати, Санты тоже не существует»: инсайдер опроверг слухи о появлении S Pen в складном Samsung Z Fold 5Смартфон постараются сделать тоньше
В таких смартфонах, как Galaxy S23 Ultra, стилус S Pen можно хранить прямо в корпусе. Несмотря на то, что Galaxy Z Fold совместимым с S Pen. для этих моделей нужен дополнительный специальный чехол под него. Недавно появились слухи, что в Galaxy Z Fold 5 стилус будет вставляться прямо в корпус.
Фото: Unsplash
Информаторы сообщают, что Samsung всё-таки решила сделать Galaxy Z Fold 5 тоньше, а не добавлять в корпус слот для S Pen (таким образом, делая его толще).
Для журналистов это было ожидаемо — ещё в январе появился прототип Z Fold 5, и он выглядел слишком тонким, чтобы вместить стилус.