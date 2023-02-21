«Кстати, Санты тоже не существует»: инсайдер опроверг слухи о появлении S Pen в складном Samsung Z Fold 5

Информаторы сообщают, что Samsung всё-таки решила сделать Galaxy Z Fold 5 тоньше, а не добавлять в корпус слот для S Pen (таким образом, делая его толще).

Для журналистов это было ожидаемо — ещё в январе появился прототип Z Fold 5, и он выглядел слишком тонким, чтобы вместить стилус.