KTC представила лёгкие умные очки с ИИ, 12 МП и Snapdragon AR1
Очки весом всего 39 граммов имеют матовый чёрный корпус и градиентные линзы. Рамка сделана из прочного нейлона, а тонкие дужки толщиной 4 мм и «продуманный угол наклона» делают очки «удобными для длительного ношения», хвалится компания. При необходимости можно заменить стандартные линзы на рецептурные.
Для съёмки используется 12-МП сенсор Sony, который делает фото с разрешением 3024×4032 и видео 1440×1920 при 30 кадрах/с. Встроены электронная стабилизация, HDR, быстрое срабатывание затвора и шумоподавление. Внутри Qualcomm Snapdragon AR1.
ИИ-ассистент поддерживает голосовые команды, перевод на 16 языков, управление расписанием и простое общение. Звук обеспечивают встроенные динамики и пять микрофонов с шумоподавлением и эхоподавлением.
Батарея очков 173 мА·ч обеспечивает до 3 часов общения с ИИ, 40 минут записи видео или 4 часа музыки. Комплектный кейс на 3000 мА·ч может полностью зарядить очки 12 раз до собственной разрядки.
Есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, защита от воды и пыли по стандарту IP54 и индикатор, который показывает, когда работает камера. Личные данные при этом не загружаются в облако.