KTC представила лёгкие умные очки с ИИ, 12 МП и Snapdragon AR1

Очки весом всего 39 граммов имеют матовый чёрный корпус и градиентные линзы. Рамка сделана из прочного нейлона, а тонкие дужки толщиной 4 мм и «продуманный угол наклона» делают очки «удобными для длительного ношения», хвалится компания. При необходимости можно заменить стандартные линзы на рецептурные.

Для съёмки используется 12-МП сенсор Sony, который делает фото с разрешением 3024×4032 и видео 1440×1920 при 30 кадрах/с. Встроены электронная стабилизация, HDR, быстрое срабатывание затвора и шумоподавление. Внутри Qualcomm Snapdragon AR1.