Кто бы сомневался: повышение скорости благодаря USB-C получит только iPhone 15 Pro

По его прогнозам, модели 15 и 15 Plus также будут оснащены портами USB-C, но, как и iPad 2022 года, они останутся с теми же скоростями USB 2.0, что и Lighting.

Куо сказал, что информация получена из его "последнего исследования", скорее всего информация поступила от его источников в цепочке поставок. Он уточнил, что "15 Pro и 15 Pro Max будут поддерживать как минимум USB 3.2 или Thunderbolt 3". Если это правда, это означает, что они смогут передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с.

Если Apple действительно повысит скорость передачи данных для своих следующих профессиональных моделей, но не для обычных, это не будет неожиданностью. В этом году iPhone 14 Pro получил новый чип, в то время как обычные модели остались с прошлогодним.