Кто бы сомневался: повышение скорости благодаря USB-C получит только iPhone 15 Pro

Кто бы сомневался: повышение скорости благодаря USB-C получит только iPhone 15 ProОстальные модели будут довольствоваться лишь USB 2.0
По мнению известного аналитика Минг-Чи Куо, модели iPhone 15 Pro ожидает значительное повышение скорости передачи данных благодаря переходу на USB-C. К сожалению, он не верит, что это преимущество появится в обычных моделях iPhone 2023 года.
По его прогнозам, модели 15 и 15 Plus также будут оснащены портами USB-C, но, как и iPad 2022 года, они останутся с теми же скоростями USB 2.0, что и Lighting.
Куо сказал, что информация получена из его "последнего исследования", скорее всего информация поступила от его источников в цепочке поставок. Он уточнил, что "15 Pro и 15 Pro Max будут поддерживать как минимум USB 3.2 или Thunderbolt 3". Если это правда, это означает, что они смогут передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с.
Если Apple действительно повысит скорость передачи данных для своих следующих профессиональных моделей, но не для обычных, это не будет неожиданностью. В этом году iPhone 14 Pro получил новый чип, в то время как обычные модели остались с прошлогодним.