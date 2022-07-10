Кто держит заряд дольше: Xiaomi 12S Pro или iPhone 13 Pro Max

Кто держит заряд дольше: Xiaomi 12S Pro или iPhone 13 Pro MaxКитайский смартфон сравнили и с другими флагманами
Сначала китайский ютубер Geekerwan опубликовал сравнение производительности последних флагманов Xiaomi с конкурентами. Xiaomi 12S Pro и 12S Ultra противостояли Xiaomi 12 Pro, Realme GT 2 Pro, Redmi K40, Redmi K50 Pro и, конечно же, Apple iPhone 13 Pro Max.
В тесте 3DMark Wildlife Stress Test видно, что Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, установленный в Xiaomi 12S Pro и 12S Ultra, превосходит другие чипы флагманов Android по чистой производительности процессора и графического процессора.
В тесте на выносливость же Xiaomi 12S Pro и Ultra и вовсе обошли iPhone 13 Pro Max. Во время испытания на смартфонах запускали Genshin Impact, WeChat, совершали голосовые звонки, видеозвонки, просматривали веб-страницы, TikTok, а также стримы. Каждая задача занимала около 30 минут использования до тех пор, пока батарея не разрядилась.
Xiaomi 12S Pro и 12S Ultra смогли показать 7 часов 50 минут и 7 часов 47 минут экранного времени соответственно, превзойдя рекорд Apple — 7 часов и 42 минуты.