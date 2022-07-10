Кто держит заряд дольше: Xiaomi 12S Pro или iPhone 13 Pro Max

В тесте 3DMark Wildlife Stress Test видно, что Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, установленный в Xiaomi 12S Pro и 12S Ultra, превосходит другие чипы флагманов Android по чистой производительности процессора и графического процессора.

В тесте на выносливость же Xiaomi 12S Pro и Ultra и вовсе обошли iPhone 13 Pro Max. Во время испытания на смартфонах запускали Genshin Impact, WeChat, совершали голосовые звонки, видеозвонки, просматривали веб-страницы, TikTok, а также стримы. Каждая задача занимала около 30 минут использования до тех пор, пока батарея не разрядилась.