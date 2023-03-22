Кто дольше работает от аккумулятора в недорогих смартфонах: Xiaomi или Realme?Всего сравнили пять моделей
В выпуске на YouTube-канале i4UNBOX проверили автономность пяти китайских бюджетных смартфонов: Realme 10 Pro+, Realme 10 Pro, Realme 10 4G, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12. Что из этого лучше купить, если вы хотите пользоваться телефоном как можно дольше?
Фото: i4UNBOX
Эксперты YouTube-канала i4UNBOX протестировали автономность бюджетных китайских смартфонов. Среди них были модели Realme 10 Pro+, Realme 10 Pro, Realme 10 4G, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12. Во время теста на устройствах запускали различные игры, приложения, видео и т.п.
Напомним, что Realme 10 Pro+ и Xiaomi Redmi Note 12 Pro работают на процессоре Dimensity 1080, Realme 10 Pro - на Snapdragon 695, Realme 10 4G - на Helio G99, Redmi Note 12 - на Snapdragon 4 Gen 1.
Что касается ёмкости батареи, то она везде одинаковая: 5000 мА*ч. Также AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц оснащены все устройства, кроме Realme 10 Pro (у него частота обновления 120 Гц, но матрица - LCD) и Realme 10 4G (матрица AMOLED, но частота обновления - 90 Гц).
Вывод
По итогам тестирования оказалось, что дольше всех может «прожить» Realme 10: он работал в течение 9 часов 27 минут. На втором месте был Redmi Note 12 Pro (7 часов 56 минут), на третьем - Redmi Note 12 (7 часов 42 минуты). Подробнее со всеми результатами вы можете ознакомиться выше.