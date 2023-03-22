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07:40, 22 марта 2023
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Кто дольше работает от аккумулятора в недорогих смартфонах: Xiaomi или Realme?

Всего сравнили пять моделей

В выпуске на YouTube-канале i4UNBOX проверили автономность пяти китайских бюджетных смартфонов: Realme 10 Pro+, Realme 10 Pro, Realme 10 4G, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12. Что из этого лучше купить, если вы хотите пользоваться телефоном как можно дольше?

Кто дольше работает от аккумулятора в недорогих смартфонах: Xiaomi или Realme?

Фото: i4UNBOX

Эксперты YouTube-канала i4UNBOX протестировали автономность бюджетных китайских смартфонов. Среди них были модели Realme 10 Pro+, Realme 10 Pro, Realme 10 4G, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12. Во время теста на устройствах запускали различные игры, приложения, видео и т.п.

Напомним, что Realme 10 Pro+ и Xiaomi Redmi Note 12 Pro работают на процессоре Dimensity 1080, Realme 10 Pro - на Snapdragon 695, Realme 10 4G - на Helio G99, Redmi Note 12 - на Snapdragon 4 Gen 1.

Что касается ёмкости батареи, то она везде одинаковая: 5000 мА*ч. Также AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц оснащены все устройства, кроме Realme 10 Pro (у него частота обновления 120 Гц, но матрица - LCD) и Realme 10 4G (матрица AMOLED, но частота обновления - 90 Гц).

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Фото: i4UNBOX

Вывод

По итогам тестирования оказалось, что дольше всех может «прожить» Realme 10: он работал в течение 9 часов 27 минут. На втором месте был Redmi Note 12 Pro (7 часов 56 минут), на третьем - Redmi Note 12 (7 часов 42 минуты). Подробнее со всеми результатами вы можете ознакомиться выше.

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