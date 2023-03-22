Кто дольше работает от аккумулятора в недорогих смартфонах: Xiaomi или Realme?

Эксперты YouTube-канала i4UNBOX протестировали автономность бюджетных китайских смартфонов. Среди них были модели Realme 10 Pro+, Realme 10 Pro, Realme 10 4G, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12. Во время теста на устройствах запускали различные игры, приложения, видео и т.п.

Напомним, что Realme 10 Pro+ и Xiaomi Redmi Note 12 Pro работают на процессоре Dimensity 1080, Realme 10 Pro - на Snapdragon 695, Realme 10 4G - на Helio G99, Redmi Note 12 - на Snapdragon 4 Gen 1.

Что касается ёмкости батареи, то она везде одинаковая: 5000 мА*ч. Также AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц оснащены все устройства, кроме Realme 10 Pro (у него частота обновления 120 Гц, но матрица - LCD) и Realme 10 4G (матрица AMOLED, но частота обновления - 90 Гц).