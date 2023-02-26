Кто работает быстрее? Samsung Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max сравнили

09:27, 26 февраля 2023
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Кто работает быстрее? Samsung Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max сравнилиОбычно побеждал айфон
Авторы YouTube-канала PhoneBuff провели тест на скорость работы Samsung Galaxy S23 Ultra и Apple iPhone 14 Pro Max. На обоих смартфонах робот параллельно запускал различные приложения, а обзорщики замеряли время.
Фото: GSMArena
Стоит отметить, что за последние три года ни один iPhone не был побеждён ни одним смартфоном Samsung в первом круге теста скорости PhoneBuff. Однако Galaxy S23 Ultra удалось это исправить. Разрыв был невелик, но тем не менее.
На втором круге iPhone снова вырвался вперёд. Суммарное время, затраченное на тесты, оказалось почти одинаковым.