Кто работает быстрее? Samsung Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max сравнили

Стоит отметить, что за последние три года ни один iPhone не был побеждён ни одним смартфоном Samsung в первом круге теста скорости PhoneBuff. Однако Galaxy S23 Ultra удалось это исправить. Разрыв был невелик, но тем не менее.

На втором круге iPhone снова вырвался вперёд. Суммарное время, затраченное на тесты, оказалось почти одинаковым.