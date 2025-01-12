Телефоны
Опубликовано 12 января 2025, 10:30
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Кто-то использовал устройство для слежки за телефонами на встрече демократов США

Возникают подозрения
Фонд электронных рубежей (EFF) США высказал опасения, что во время Демократической национальной конвенции (DNC) 2024 года были использованы технологии шпионажа. Доказательства этого утверждения получены от Купера Квинтина, старшего технолога EFF.
Кто-то использовал устройство для слежки за телефонами на встрече демократов США
© Gene Gallin

Старший технолог EFF Купер Квинтин вместе с репортерами Wired проанализировал данные о беспроводных сигналах с мероприятия и обнаружил подозрительную активность, соответствующую симулятору сотовых станций — инструменту, используемому для перехвата сигналов мобильных телефонов.

В ходе расследования выяснилось, что одно устройство переключилось на новую вышку, получило запрос на свой IMSI-номер, а затем «вышла» отключилась — поведение, которое не характерно для обычных вышек сотовой связи. Это вызвало серьезные подозрения в том, что это атака в стиле «человек посередине».

Имитаторы сотовых станций, такие как Stingray, могут собирать конфиденциальную информацию, такую как данные о местоположении и журналы вызовов, обманывая телефоны, заставляя их думать, что имитатор — это законная вышка. Пока неясно, кто развернул устройство.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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