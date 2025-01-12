Кто-то использовал устройство для слежки за телефонами на встрече демократов США

Старший технолог EFF Купер Квинтин вместе с репортерами Wired проанализировал данные о беспроводных сигналах с мероприятия и обнаружил подозрительную активность, соответствующую симулятору сотовых станций — инструменту, используемому для перехвата сигналов мобильных телефонов.

В ходе расследования выяснилось, что одно устройство переключилось на новую вышку, получило запрос на свой IMSI-номер, а затем «вышла» отключилась — поведение, которое не характерно для обычных вышек сотовой связи. Это вызвало серьезные подозрения в том, что это атака в стиле «человек посередине».

Имитаторы сотовых станций, такие как Stingray, могут собирать конфиденциальную информацию, такую как данные о местоположении и журналы вызовов, обманывая телефоны, заставляя их думать, что имитатор — это законная вышка. Пока неясно, кто развернул устройство.