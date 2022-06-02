Кто-то пользовался не выпущенным смартфоном Pixel 7 Pro и даже не знал об этом

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Кто-то пользовался не выпущенным смартфоном Pixel 7 Pro и даже не знал об этомЕсть даже его изображения
Участник форума утверждает, что пользовался еще не выпущенным Google Pixel 7 Pro в течение трех недель, не замечая, что это не Pixel 6 Pro, и у него есть фотографии, чтобы доказать это.
В новом сообщении на Reddit пользователь AMC20_ рассказал, что устройство было описано как "Pixel 6 Pro". Издание This Is Tech Today сообщило, что они тоже находили прототип Pixel 7 на площадках онлайн-магазинов.
В сообщении AMC20_ утверждал, что смог использовать телефон в течение трех недель без проблем. К сожалению, вчера все пошло наперекосяк, когда стало известно о потерянных прототипах. Согласно сообщению владельца, прототип Pixel 7 Pro был удаленно ребутнут Google и стал непригодным для использования.
Теперь при включении телефон попадает прямо в меню восстановления fastboot Android. Оттуда мы можем видеть кодовое имя Pixel 7 Pro "Cheetah", а также подтверждение, что серия Pixel 7 будет использовать Samsung Exynos Modem 5300.