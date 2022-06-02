Кто-то пользовался не выпущенным смартфоном Pixel 7 Pro и даже не знал об этом

В новом сообщении на Reddit пользователь AMC20_ рассказал, что устройство было описано как "Pixel 6 Pro". Издание This Is Tech Today сообщило, что они тоже находили прототип Pixel 7 на площадках онлайн-магазинов.

В сообщении AMC20_ утверждал, что смог использовать телефон в течение трех недель без проблем. К сожалению, вчера все пошло наперекосяк, когда стало известно о потерянных прототипах. Согласно сообщению владельца, прототип Pixel 7 Pro был удаленно ребутнут Google и стал непригодным для использования.