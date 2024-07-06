Кто-то смог купить наушники Galaxy Buds 3 Pro раньше релиза: первые впечатления

Опубликовано 06 июля 2024, 18:58
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Кто-то смог купить наушники Galaxy Buds 3 Pro раньше релиза: первые впечатленияНасколько всё плохо или хорошо
В преддверии официального релиза наушников Samsung Galaxy Buds 3 Pro в конце этого месяца кто-то получил их в свои руки. Эти наушники стоимостью $250 по дизайну напоминают AirPods, но имеют светодиодные полоски, встроенные в боковые стороны наушников.
По словам пользователя Reddit u/Plastic_Development1, который приобрел Buds 3 Pro в местном магазине Walmart, новые наушники предлагают значительные улучшения по сравнению с их предшественниками и конкурентами.
Среди основных преимуществ - улучшенное активное шумоподавление (ANC) и более высокое качество звука по сравнению с AirPods Pro. Он также отмечает повышенный комфорт и функциональность, а также управление жестами и сжатия "стебля" наушника для регулировки громкости и воспроизведения музыки.
Отмечается, что многоточечное подключение, позволяющее одновременно сопрягать несколько устройств, отлично работает с устройствами Galaxy. Несмотря на полностью пластиковый корпус, качество сборки Buds 3 - надежное.
Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
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