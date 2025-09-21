Кто-то смог установить себе One UI 8.5, который будет идти с Samsung Galaxy S26

Страница поиска теперь отображает категории в виде трёх колонок. При переходе в отдельный раздел настроек кнопка «Назад» остаётся над контентом при прокрутке и тоже имеет собственную тень.

Пока неизвестно, когда One UI 8.5 станет доступен официально, но если слухи верны, она выйдет вместе с Galaxy S26. До января можно ожидать новых утечек и подробностей о функционале.