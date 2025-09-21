Кто-то смог установить себе One UI 8.5, который будет идти с Samsung Galaxy S26

Опубликовано 21 сентября 2025, 09:451 мин.
Кто-то смог установить себе One UI 8.5, который будет идти с Samsung Galaxy S26Внешний вид стал известен
Новые детали следующей версии интерфейса Samsung One UI 8.5 появились в сети. Всё произошло после того, как ранняя сборка для Galaxy S25 Ultra была замечена на сервере компании. Ожидается, что One UI 8.5 станет системой, на которой выйдет в свет Galaxy S26.
© Samsung
Разработчики смогли запустить сборку на Galaxy S21+ и поделились изменениями. Главное меню настроек стало более компактным: убраны подзаголовки, а строка поиска переместилась вниз для удобного доступа. На верхних и нижних гранях появились градиентные переходы, а все элементы получили тени.
Страница поиска теперь отображает категории в виде трёх колонок. При переходе в отдельный раздел настроек кнопка «Назад» остаётся над контентом при прокрутке и тоже имеет собственную тень.
Пока неизвестно, когда One UI 8.5 станет доступен официально, но если слухи верны, она выйдет вместе с Galaxy S26. До января можно ожидать новых утечек и подробностей о функционале.