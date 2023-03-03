Кто-то "вшил" аккумулятор на 30 000 мАч в дешевый смартфон Samsung

Кто-то "вшил" аккумулятор на 30 000 мАч в дешевый смартфон SamsungНе повторяйте этого дома
Энтузиаст "вшил" в свой смартфон Samsung батарею емкостью 30 000 мАч, которая, предположительно, никогда не разрядится. Сам Galaxy A32 5G поставляется с аккумулятором емкостью 5 000 мАч.
Фото: Downtown_Cranberry44
С установленным по умолчанию аккумулятором Galaxy A32 5G уже является устройством на весь день для большинства людей, если не на два дня между зарядками. Но пользователь Reddit под ником Downtown_Cranberry44 взял свой смартфон и увеличил объем батареи в шесть раз.
С этой модификацией телефон легко проработает неделю или даже две на одной зарядке. Пользователь говорит, что он уже продержался два дня "пока что". Полная зарядка батареи заняла семь часов. Модифицированный телефон весит около килограмма и само собой выглядит громоздко. В качестве приятного бонуса смартфон теперь имеет два новых порта USB-A, а также USB-C, micro USB и Lightning.
И нет, это не просто подключенный к телефону портативный аккумулятор, он действительно “вшит” в устройство.