Кто-то "вшил" аккумулятор на 30 000 мАч в дешевый смартфон Samsung

С этой модификацией телефон легко проработает неделю или даже две на одной зарядке. Пользователь говорит, что он уже продержался два дня "пока что". Полная зарядка батареи заняла семь часов. Модифицированный телефон весит около килограмма и само собой выглядит громоздко. В качестве приятного бонуса смартфон теперь имеет два новых порта USB-A, а также USB-C, micro USB и Lightning.

И нет, это не просто подключенный к телефону портативный аккумулятор, он действительно “вшит” в устройство.