Кто-то выставил на продажу «прототип» Galaxy S26 Plus за $1 650

Опубликовано 17 февраля 2026, 10:261 мин.
Кто-то выставил на продажу «прототип» Galaxy S26 Plus за $1 650Заметили на Craigslist
На сайте Craigslist выставили смартфон, который продавец называет Galaxy S26 Ultra. Отдаёт он его за 1 650 долларов. Правда, к лоту есть вопросы.
© @Kakooli98
Фотографии устройства опубликовал инсайдер @Kakooli98. На снимках видно рабочий телефон. Однако есть несоответствие: блок камеры выполнен в виде одного продолговатого модуля. По слухам, такой дизайн будет в Plus-версии, а не Ultra. Да и запрашиваемая цена заметно выше предполагаемой розничной стоимости S26 Plus (около 1 000−1 100 долларов в зависимости от объёма памяти). Телефон на фото показан в чёрном цвете.
Если это действительно прототип, то своё место в чьей-то коллекции он найти может. Но никто не гарантирует, что смартфон не заблокируют в какой-то момент.
Самая презентация серии S26 (и не только) пройдёт вот уже 25 февраля.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный