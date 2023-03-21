Культовый бренд Blackberry продаст свои патенты на мобильные устройства за миллионы долларов

Культовый бренд Blackberry продаст свои патенты на мобильные устройства за миллионы долларовКомпания перестала выпускать смартфоны в 2016 году
Канадская компания Blackberry, известная своими смартфонами с физической клавиатурой, продаст большую часть своих патентов на мобильные устройства и беспроводные технологии за $900 млн. Покупателем выступит ирландская фирма Malikie Innovations.
Фото: Unsplash
Сделка будет заключена в два этапа: сначала Blackberry получит около $200 млн наличными, а затем будет получать ежегодные выплаты за использование патентов в течение нескольких лет. Всего Blackberry продаст около 32 тысяч патентов из своего портфеля.
Blackberry сохранит право на лицензию на проданные патенты, которые относятся в основном к мобильным устройствам, сообщениям и беспроводным сетям. Компания также заявила, что сделка не повлияет на использование её продуктов, решений или услуг клиентами.
Blackberry перестала выпускать смартфоны в 2016 году и переключилась на разработку систем кибербезопасности и других программных продуктов.