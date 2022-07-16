Кувейтец заказал смартфон, но получил только письмо с извинениями в коробке

Мужчина решил купить в подарок жене смартфон Samsung Galaxy на одном маркетплейсе. Устройство стоило 400 динаров (около 74 тысяч рублей). Он отправил продавцу деньги. Им была женщина из города в провинции Хавалли.

Когда покупатель получил коробку, он увидел в ней это: