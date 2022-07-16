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Кувейтец заказал смартфон, но получил только письмо с извинениями в коробке

Продавец заявил, что ему просто нужны были деньги
СМИ рассказали историю кувейтца, который заказал смартфон в интернете, но получил вместо него коробку... с письмом.
Кувейтец заказал смартфон, но получил только письмо с извинениями в коробке

Мужчина решил купить в подарок жене смартфон Samsung Galaxy на одном маркетплейсе. Устройство стоило 400 динаров (около 74 тысяч рублей). Он отправил продавцу деньги. Им была женщина из города в провинции Хавалли.

Когда покупатель получил коробку, он увидел в ней это:

Кувейтец заказал смартфон, но получил только письмо с извинениями в коробке

В записке женщина-продавец извинилась за содеянное и объяснила, что ей были нужны деньги. Мужчина тут же начал звонить на номер, по которому изначально общался с мошенницей, но тот был уже выключен.

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