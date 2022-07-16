Кувейтец заказал смартфон, но получил только письмо с извинениями в коробке

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Кувейтец заказал смартфон, но получил только письмо с извинениями в коробкеПродавец заявил, что ему просто нужны были деньги
СМИ рассказали историю кувейтца, который заказал смартфон в интернете, но получил вместо него коробку... с письмом.
Мужчина решил купить в подарок жене смартфон Samsung Galaxy на одном маркетплейсе. Устройство стоило 400 динаров (около 74 тысяч рублей). Он отправил продавцу деньги. Им была женщина из города в провинции Хавалли.
Когда покупатель получил коробку, он увидел в ней это:
В записке женщина-продавец извинилась за содеянное и объяснила, что ей были нужны деньги. Мужчина тут же начал звонить на номер, по которому изначально общался с мошенницей, но тот был уже выключен.