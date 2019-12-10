«Лаборатория Касперского» намерена выпустить защищённый смартфон

«Коммерсант» пишет, что смартфон будет предназначен для корпоративного сектора. Сейчас «Лаборатория Касперского» работает над концепцией аппарата, изучает бизнес-модели и ведёт переговоры с производителями чипсетов.

Что значит «защищённое устройство»? Как объясняет представитель «Лаборатории Касперского», это такой девайс, для которого не нужны дополнительные средства безопасности. Однако компания не будет создавать смартфон, который невозможно взломать. Она просто сделает стоимость атаки слишком высокой, поэтому хакерам будет невыгодно и пытаться.

Стоит отметить, что это не первая попытка создать в России защищённый корпоративный смартфон. Ранний проект «Тайгафон» недавно сообщил о провале. Однако в «Лаборатории Касперского» уверены, что их устройство окажется конкурентоспособным за счёт собственной операционной системы.