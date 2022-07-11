«Лаборатория Касперского» отказалась защищать российский смартфон для военных

В проекте также участвовал отечественный разработчик мобильных устройств «Аквариус». Вместе компании должны были выпустить смартфон Aquarius NS M11 для военных и спецслужб.

Это устройство, которое также называли карманным персональным компьютером, КПК, должно было работать на нескольких операционных системах, в том числе на KasperskyOS». В декабре 2021 года продемонстрировали и версию смартфона на ОС «Аврора» и Android 9.0. Предполагалось, что устройство будет «обеспечивать защищённый доступ к информационным системам предприятия, поддерживать работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и служить средой исполнения для прикладных приложений, помогающих решать рабочие задачи сотрудников компаний и учреждений».

Теперь же сообщается, что Kaspersky OS по разным причинам так и не подошла под КПК, поэтому «Лаборатория Касперского» вышла из проекта.