Телефоны
14:34, 12 января 2023
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Лайфхаки для смартфона, которые на самом деле не работают

Лучше не делайте этого с телефоном

В Интернете можно увидеть множество лайфхаков, связанных со смартфонами. Но будьте осторожны: не все из этих советов работают.

Лайфхаки для смартфона, которые на самом деле не работают

Фото: iXBT.com

Наверняка вы слышали, что намоченный или утопленный смартфон нужно положить в рис, чтобы избавиться от воды. Но помогает ли этот и другие популярные лайфхаки на самом деле?

Зубная паста. В Интернете вы можете наткнуться на снимки, на которых люди полируют при помощи зубной пасты экран смартфона. Иногда даже утверждается, что подобным образом можно избавиться от царапин на дисплее. Но в действительности это миф. Более того, зубная паста даже может навредить экрану, поскольку она разрушает олеофобное покрытие, которое наносят на дисплей.

Лампа из смартфона. Считается, что для этого нужен только телефон и бутылка воды. Но лучше всё-таки будет либо размещать смартфон сбоку от бутылки, либо пользоваться фонариками. Ведь подобный вид освещения сильно разряжает батарею смартфона.

Лайфхаки для смартфона, которые на самом деле не работают

Рис. Если вы уронили в воду телефон, то рис избавиться от влаги внутри устройства не поможет. Вместо этого лучше всего - сразу же отнести аппарат в ремонт.

Режим полёта. При активации этого режима смартфон действительно заряжается чуть быстрее. Но разница настолько незначительна, что вряд ли вы её заметите.

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