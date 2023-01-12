Лайфхаки для смартфона, которые на самом деле не работают

Наверняка вы слышали, что намоченный или утопленный смартфон нужно положить в рис, чтобы избавиться от воды. Но помогает ли этот и другие популярные лайфхаки на самом деле?

Зубная паста. В Интернете вы можете наткнуться на снимки, на которых люди полируют при помощи зубной пасты экран смартфона. Иногда даже утверждается, что подобным образом можно избавиться от царапин на дисплее. Но в действительности это миф. Более того, зубная паста даже может навредить экрану, поскольку она разрушает олеофобное покрытие, которое наносят на дисплей.

Лампа из смартфона. Считается, что для этого нужен только телефон и бутылка воды. Но лучше всё-таки будет либо размещать смартфон сбоку от бутылки, либо пользоваться фонариками. Ведь подобный вид освещения сильно разряжает батарею смартфона.