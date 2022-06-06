Латиносы не любят iPhone, Европа не ценит Realme: топ рынка смартфонов по регионам

Аналитики заметили общий спад рынка на 8% в годовом и 12% в квартальном выражении. Всего было поставлено до 326 млн единиц.

По графику видно, что доли разных брендов на азиатском рынке распределены более-менее равномерно. А вот в Северной Америке люди преимущественно отдают предпочтение смартфонам Apple.

В Европе наблюдается перевес в сторону Samsung, хотя айфоны всё ещё занимают значительную долю рынка. А вот у бюджетного бренда Realme совсем небольшая доля. Хотя в других регионах он в принципе не представлен. В Латинской Америке люди не очень жалуют смартфоны Apple — они занимают лишь 5% рынка.