Легендарный бренд смартфонов BlackBerry объявил об уходе с рынка

Об этом бренд сообщил в Twitter-аккаунте. TCL Communication больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать мобильные устройства BlackBerry. Впрочем все смартфоны бренда, проданные до 31 августа, будут поддерживаться в течение двух лет — до 31 августа 2022 года. Гарантийное обслуживание включено.

Напомним, компания TCL Communication с конца 2016 года выпускала следующие модели: BlackBerry KeyOne и Key2, а также менее популярные устройства с сенсорным экраном.