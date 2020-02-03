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Легендарный бренд смартфонов BlackBerry объявил об уходе с рынка
Даже TCL не спасла
В 2016 году BlackBerry Mobile стал частью компании TCL Communication, которая получила возможность выпускать смартфоны легендарного бренда. Теперь же последний объявил об окончательном уходе с рынка. 31 августа 2020 года прекратятся продажи всех смартфонов BlackBerry.
Об этом бренд сообщил в Twitter-аккаунте. TCL Communication больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать мобильные устройства BlackBerry. Впрочем все смартфоны бренда, проданные до 31 августа, будут поддерживаться в течение двух лет — до 31 августа 2022 года. Гарантийное обслуживание включено.
Напомним, компания TCL Communication с конца 2016 года выпускала следующие модели: BlackBerry KeyOne и Key2, а также менее популярные устройства с сенсорным экраном.