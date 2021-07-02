Легендарный производитель фотоаппаратов Kodak выпустит совместный смартфон с Realme

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Легендарный производитель фотоаппаратов Kodak выпустит совместный смартфон с RealmeУже показано фото, сделанное на него
Уже давно известно, что Realme работает над новым флагманским смартфоном Realme GT Master Edition. Похоже, что именно этот аппарат станет совместным продуктом компании с Kodak.
Представитель Realme Сю Ци Чейз (Xu Qi Chase) опубликовал в соцсети Weibo фото, намекающее на то, что оно было снято с неизданного устройства. Название смартфона намеренно размыли внизу изображения.
Realme
Инсайдеры заявили, что Realme объединилась с легендарным производителем фотоаппаратов Kodak, чтобы создать камерофон. И, видимо, именно с него была сделана фотография выше. И, скорее всего, это модель Realme GT Master Edition.
Стоит отметить, что в 2012 году Kodak подала на банкротство, и с тех пор сфокусирована на создании программного обеспечения и оборудования для коммерческой печати. В 2015 же году Kodak представила свой первый смартфон.