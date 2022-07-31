Легко ли починить прозрачный смартфон Nothing? Эксперт проверил

Процесс разборки начался с извлечения SIM-модуля и нагревания крышки для её снятия. Затем эксперт снял другие компоненты и предупредил пользователей, чтобы они были осторожны при этом. Блогер увидел, что на основной плате установлены графитовые компоненты для отвода тепла. Также специалист осмотрел основной модуль камеры на 50 Мп и сверхширокоугольный объектив с датчиком на 50 Мп. Аккумулятор ёмкостью 4500 мАч тоже был снят.

Блогер пришёл к выводу, что замена экрана Nothing Phone (1) может быть очень сложной. В итоге смартфон получил низкую оценку ремонтопригодности — 3 из 10.