Leica выпустила ручку, которая превращает iPhone в классический фотоаппарат

Опубликовано 16 февраля 2025, 15:451 мин.
Leica выпустила ручку, которая превращает iPhone в классический фотоаппаратСтоит дорого
Leica выпустила Lux Grip — MagSafe-аксессуара, предназначенного для улучшения фотосъемки с iPhone. Будто вы держите полноценную камеру.
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Lux Grip крепится на магнитах и подключается через Bluetooth 5.0, добавляя физические кнопки, такие как двухступенчатый спуск затвора и настраиваемые элементы управления. Он оснащен аккумулятором емкостью 300 мАч, позволяющим делать до 1000 снимков на одной зарядке, и подходит как для левшей, так и для правшей. Однако его цена довольно высока — 329 долларов.
Приложение Lux, выпущенное в прошлом году и настоятельно рекомендуемое для работы с Lux Grip, использует программное обеспечение для имитации знаменитой оптики и цветов Leica. Попробовать его можно бесплатно, есть премиум-подписка.