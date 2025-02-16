Leica выпустила ручку, которая превращает iPhone в классический фотоаппарат

Lux Grip крепится на магнитах и подключается через Bluetooth 5.0, добавляя физические кнопки, такие как двухступенчатый спуск затвора и настраиваемые элементы управления. Он оснащен аккумулятором емкостью 300 мАч, позволяющим делать до 1000 снимков на одной зарядке, и подходит как для левшей, так и для правшей. Однако его цена довольно высока — 329 долларов.