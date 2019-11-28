Lenovo готовит к выходу собственный 5G-процессор

Об этом пишет издание «Код Дурова». Какие-либо выводы можно делать только по рекламному изображению. На нём написано, что новый чипсет Lenovo должна представить уже на следующей неделе. Журналисты полагают, что процессор может стать аппаратной основой будущих устройств компании, в том числе под брендом Motorola.

На днях собственную SoC с поддержкой 5G представила компания MediaTek. Чипсет Dimensity 1000 5G выполнен по 7-нм технологии, имеет четыре ядра Cortex-A77 (2,6 ГГц) и четыре Cortex-A55 (2,0 ГГц). Первые устройства на платформе должны появиться весной 2020 года. На процессоре могут выйти и смартфоны от Xiaomi.