Lenovo Legion Y70 выйдет 19 мая с батареей 8000 мА·ч и Snapdragon 8 Gen 5

Опубликовано 05 мая 2026, 11:16
Lenovo Legion Y70 выйдет 19 мая с батареей 8000 мА·ч и Snapdragon 8 Gen 5Уже скоро
Игровой смартфон Legion Y70 будет представлен в Китае 19 мая. До анонса в сеть попали подробности об устройстве. Для начала, смартфон получит 6,8-дюймовый плоский экран с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц.
Сердцем устройства станет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Особое внимание уделено охлаждению. В Legion Y70 используется трёхуровневая система: испарительная камера площадью 5500 мм², жидкий металл и термопрокладка.
Аккумулятор — 8000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Дизайн останется в стиле игровых Legion. Доступные цвета — чёрный и серебристый.
На презентации 19 мая Lenovo также покажет и другие устройства, включая планшеты и ноутбуки.