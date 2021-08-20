Lenovo привезла в Россию смартфон с большим аккумулятором дешевле 7 тысяч рублей

Купить устройство можно только в интернет-магазине Ozon на старте продаж. Рекомендованная розничная цена составит 7 777 рублей, но до 23 августа смартфон можно купить за 6 777 рублей.

В основной системе камер у Lenovo K13 стоит 13-мегапиксельная камера. Селфи-камера тут 5-мегапиксельная.

Устройство питает аккумулятор на 5000 мАч. Lenovo обещает, что одной зарядки хватит для 76 часов беспрерывного воспроизведения музыки, 14 часов воспроизведения видео или 12 часов просмотра веб-сайтов.

Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей, в основе аппарата лежит 8-ядерный процессор. Lenovo K13 продаётся в синем цвете.