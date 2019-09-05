Lenovo привезёт в Россию бюджетный смартфон Motorola с восьмиядерным процессором

Смартфон имеет двойную камеру с датчиками на 13 и 2 Мп и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Оснащён большим 6,1-дюймовым экраном, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P22, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор устройства имеет ёмкость 3000 мАч.

Для стран EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) цены на Moto E6 Plus начинаются со 179 евро (около 13 тысяч рублей). Lenovo планирует продавать устройство в России, правда, когда, точно неизвестно. Цена на российском рынке тоже может немного отличаться.