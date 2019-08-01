Lenovo привезёт в Россию новейший флагманский смартфон

Точную дату начала продаж компания не назвала. Сейчас смартфон проходит последние формальные процедуры, прежде чем выйти на российский рынок.

Lenovo Z6 Pro получил SoC Qualcomm Snapdragon 855. Процессор можно разогнать, прибавив 24% производительности. Для этого в смартфоне также предусмотрена система жидкостного охлаждения.

Устройство оснащено 6,39-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, встроенным туда же сканером отпечатков пальцев, основной четверной камерой с топовыми датчиками на 48+16+2+8 Мп, 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Поддерживает устройство аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой.

Стоимость смартфона, которую объявили во время презентации в апреле, составляет $430 за 6+128 ГБ, $446 за 8+128 ГБ, $565 за 8+256 ГБ и $744 за 12+512 ГБ. Пока российские цены неизвестны.