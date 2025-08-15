Lenovo создала выдвижной кабель USB-C на 240-Вт всего за $10

Кабель хранится в центральном блоке и выдвигается с каждой стороны на 60 см. Есть автоматическое втягивание на магнитах. Корпус кабеля лёгкий и компактный (74,5×63×16,4 мм, 63 г).

Плоский провод толщиной 1,5 мм имеет двухцветную 3D-оплетку, которая предотвращает спутывание. Концы усилены специальной защитной сеткой, кабель выдержал более 10 000 изгибов и 20 000 подключений/отключений в тестах.

Thinkplus поддерживает USB PD 3.2 с мощностью до 240 Вт, подходит для зарядки ноутбуков, смартфонов и др., совместим с протоколами Lenovo Legion, Motorola и другими стандартами быстрой зарядки. Встроенный чип регулирует напряжение и ток.

Для передачи данных кабель обеспечивает скорость до 480 Мбит/с (USB 2.0).