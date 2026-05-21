Lenovo вернулась на рынок игровых смартфонов с Legion Y70 (2026)

Смартфон получил 6,8-дюймовый LTPO-экран с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 7000 нит, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной. Ёмкость аккумулятора — 8000 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка 90 Вт и работы от сети напрямую.

Основная камера на 50 МП (Sony LYT-710) с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная на 8 МП и фронтальная на 32 МП.

Есть гироскоп с частотой опроса 500 Гц, возможность подключаться к игровому ПК Lenovo Legion и запускать ПК-игры без эмулятора.