Lenovo вернулась в Россию с четырьмя недорогими смартфонами

И последняя модель Lenovo A5 работает также на чипсете от MediaTek — MT6739. Представлена тремя вариантами — на 3+32 ГБ, на 2+16 ГБ и на 3+16 ГБ. В устройстве установлен экран на 5,45 дюйма с разрешением 1440 x 720 пикселей, камера уже не двойная. Основной сенсор на 13 Мп, фронтальный — на 8 Мп. Аккумулятор мощный, ёмкостью 4000 мАч. Корпус 3-гигабайтной модели представлен в двух цветах: бежевом и чёрном, 2-гигабайтной — только чёрном.