Lenovo вернулась в Россию с четырьмя недорогими смартфонами

Lenovo S5 Pro, K5 Pro, K9 и A5. Первая — S5 Pro работает на платформе Qualcomm Snapdragon 636. В России будет продаваться комплектацией с 6 ГБ оперативной памяти и 64 встроенной. Диагональ дисплея равна 6,2 дюйма, разрешение — 2246 x 1080 пикселей. Камера у устройства двойная: один датчик на 20 Мп, другой — на 12. Фронтальная имеет матрицу разрешением 20 Мп. Ёмкость аккумулятора устройства составляет 3500 мАч. Доступен в трёх цветах: голубом, золотом и чёрном.
Модель K5 Pro отличается от первой размером экрана — 5,99 дюйма, разрешением — 2160 x 1080 пикселей, а также характеристиками камеры: основная на 16+5 Мп, фронтальная (тоже двойная) с такими же сенсорами. Аккумулятор у K5 Pro мощнее — ёмкость равна 4050 мАч. Цвет корпуса устройства чёрный.
Lenovo K9 работает на платформе MediaTek Helio P22. Объём оперативной памяти у смартфона равен 3 ГБ, встроенной — 32 ГБ. Диагональ экрана 5,7 дюйма, разрешение — 1920 x 1080 пикселей. Камера двойная, как основная, так и фронтальная с датчиками на 13 и 5 Мп. Поддерживает смартфон аккумулятор на 3000 мАч. Корпус глянцевый с двумя вариантами цветов: синим и чёрным.
И последняя модель Lenovo A5 работает также на чипсете от MediaTek — MT6739. Представлена тремя вариантами — на 3+32 ГБ, на 2+16 ГБ и на 3+16 ГБ. В устройстве установлен экран на 5,45 дюйма с разрешением 1440 x 720 пикселей, камера уже не двойная. Основной сенсор на 13 Мп, фронтальный — на 8 Мп. Аккумулятор мощный, ёмкостью 4000 мАч. Корпус 3-гигабайтной модели представлен в двух цветах: бежевом и чёрном, 2-гигабайтной — только чёрном.
Стоимость моделей такова:
- S5 Pro — 15 990 рублей;
- K5 Pro — 13 990 рублей;
- K9 — 9990 рублей;
- A5 — версия 3+32 стоит 8990 рублей, 2+16 — 6990 рублей, 3+16 — 7490 рублей.
Устройства доступны в России благодаря дистрибьюторской компании Mobilidi.
Информация о продажах станет доступна позже. Новость дополняется.