Lenovo вошла в пятерку лучших производителей смартфонов в Европе

Lenovo вошла в пятерку лучших производителей смартфонов в ЕвропеВ большей степени это достижение Motorola
Lenovo пока с трудом добивается успеха в индустрии смартфонов. Однако инвестиции в бренд Motorola, похоже, окупаются, поскольку недавно стало известно, что компания вошла в пятерку лучших производителей смартфонов в Европе.
Согласно отчету компании Canalys, занимающейся исследованиями рынка, в первом квартале 2023 года бренд смартфонов Lenovo демонстрировал рост в таких ключевых регионах, как Европа и Латинская Америка. В Бразилии смартфоны Lenovo вошли в топ-5 самых продаваемых моделей впервые за шесть лет, а в Европе компания добилась увеличения поставок мобильных телефонов на 13% в годовом исчислении и заняла пятое место по доле рынка.
В Латинской Америке поставки мобильных телефонов Lenovo выросли на 7%, а доля рынка составила 21%, что делает компанию вторым самым продаваемым брендом в регионе. Благодаря этим положительным результатам Lenovo намерена и дальше укреплять свои позиции на рынке смартфонов.