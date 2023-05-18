Lenovo вошла в пятерку лучших производителей смартфонов в Европе

Согласно отчету компании Canalys, занимающейся исследованиями рынка, в первом квартале 2023 года бренд смартфонов Lenovo демонстрировал рост в таких ключевых регионах, как Европа и Латинская Америка. В Бразилии смартфоны Lenovo вошли в топ-5 самых продаваемых моделей впервые за шесть лет, а в Европе компания добилась увеличения поставок мобильных телефонов на 13% в годовом исчислении и заняла пятое место по доле рынка.