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18:15, 18 мая 2023
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Lenovo вошла в пятерку лучших производителей смартфонов в Европе

В большей степени это достижение Motorola

Lenovo пока с трудом добивается успеха в индустрии смартфонов. Однако инвестиции в бренд Motorola, похоже, окупаются, поскольку недавно стало известно, что компания вошла в пятерку лучших производителей смартфонов в Европе.

Согласно отчету компании Canalys, занимающейся исследованиями рынка, в первом квартале 2023 года бренд смартфонов Lenovo демонстрировал рост в таких ключевых регионах, как Европа и Латинская Америка. В Бразилии смартфоны Lenovo вошли в топ-5 самых продаваемых моделей впервые за шесть лет, а в Европе компания добилась увеличения поставок мобильных телефонов на 13% в годовом исчислении и заняла пятое место по доле рынка.

Lenovo вошла в пятерку лучших производителей смартфонов в Европе

Canalys

В Латинской Америке поставки мобильных телефонов Lenovo выросли на 7%, а доля рынка составила 21%, что делает компанию вторым самым продаваемым брендом в регионе. Благодаря этим положительным результатам Lenovo намерена и дальше укреплять свои позиции на рынке смартфонов.

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