Lenovo выпустила ИИ-устройство для детей с кнопкой SOS и GPS

Опубликовано 29 мая 2026, 08:471 мин.
Lenovo выпустила ИИ-устройство для детей с кнопкой SOS и GPSИ поворотной камерой
Lenovo представила в Китае портативное устройство для детей — AI Companion. Это и умные часы и простенький смартфон. Цена — 599 юаней (примерно 88 долларов).
© Lenovo
Здесь у нас:
-
Экран 2 дюйма HD, защищённый стеклом Panda Glass.
-
Поворотная камера на 5 Мп — можно также совершать видеозвонки.
-
Две кнопки: вызов ИИ-помощника и SOS для экстренной связи.
-
GPS и другие системы слежения за местоположением в реальном времени.
-
ИИ, что распознает растения, животных и предметы через камеру, отвечать на вопросы, вести диалог, помогать с уроками и переводить слова.
Родительское приложение позволяет: запрещать приложения, ставить ограничения по времени использования, блокировать уроки, а также не пускать звонки с неизвестных номеров. Родители также получают уведомление, когда ребёнок выходит за разрешённые пределы.
Устройство работает на Android, поддерживает установку приложений. Пока гаджет доступен только в Китае.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#дети,