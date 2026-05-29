Lenovo выпустила ИИ-устройство для детей с кнопкой SOS и GPS

Здесь у нас:

Экран 2 дюйма HD, защищённый стеклом Panda Glass.

Поворотная камера на 5 Мп — можно также совершать видеозвонки.

Две кнопки: вызов ИИ-помощника и SOS для экстренной связи.

GPS и другие системы слежения за местоположением в реальном времени.

ИИ, что распознает растения, животных и предметы через камеру, отвечать на вопросы, вести диалог, помогать с уроками и переводить слова.

Родительское приложение позволяет: запрещать приложения, ставить ограничения по времени использования, блокировать уроки, а также не пускать звонки с неизвестных номеров. Родители также получают уведомление, когда ребёнок выходит за разрешённые пределы.

Устройство работает на Android, поддерживает установку приложений. Пока гаджет доступен только в Китае.