«Летняя распродажа»: Xiaomi снизила цены на смартфоны в России

Так, POCO X4 Pro 5G в комплектации 8 ГБ+256 ГБ можно купить за 30 990 рублей вместо 50 990. POCO X4 Pro 5G 6 ГБ + 128 ГБ тоже получил существенную скидку в 18 тысяч рублей — стоит теперь 27 990 рублей.

Те, кто хочет смартфон подешевле, могут присмотреться к Redmi Note 11 4 ГБ + 64 ГБ — стоит по акции 17 990 рублей — или Redmi 10C — 14 990. Можно купить со скидкой 20 тысяч рублей и флагман Xiaomi 12 Pro. Обойдётся в 114 990 рублей.

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