LG анонсировала смартфон с радикально новым дизайном

Новое устройство получило название LG Velvet. Это первый смартфон в новой линейке, в которой внимание будет уделено в первую очередь дизайну, а не возможностям.

Новый LG Velvet радикально отличается внешним видом от других аппаратов LG. Смартфон имеет дизайн камеры в виде «капли дождя», а также загнутое по краям стекло для экрана.

Как объяснила сама LG, компания выпустила Velvet, чтобы выделиться в череде смартфонов, похожих на друг друга. Журналисты предполагают, что устройство будет принадлежать среднему классу, а значит, скорее всего, получит процессор Snapdragon 765.

Ожидается, что полноценный запуск смартфона состоится 15 мая.