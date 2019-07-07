LG будет ставить в смартфоны дешевые китайские дисплеи вместо своих

И вот компания приняла решение о сворачивании производства мобильных экранов. По крайней мере об этом говорят утечки, основанные на словах достоверных источников. По словам тех же источников, близких к компании, между LG и BOE прямо сейчас идут переговоры о поставках китайских экранов в будущие смартфоны компании. Также LG рассматривает вопрос о переносе производственной линии во Вьетнам, также для оптимизации своих затрат.

Дочерняя компания LG Display, впрочем, вряд ли как-то сильно пострадает от подобных действий материнской компании. В конце концов, доля заказов на дисплеи смартфонов корейской компании в первом квартале этого года составила всего 10%.