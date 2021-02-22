LG экстренно отменила выпуск новых смартфонов, включая смартфон с экраном-рулон

Согласно информации источника, LG экстренно прекратила разработку трёх проектов OLED дисплеев, которые предназначались для инновационных смартфонов, в том числе LG Rollable. Что любопытно, LG работала над этими экранами с другим производителем BOE. Сейчас BOE предъявляет претензии LG из-за расходов на разработку.

Сообщается, что главной причины отмены разработки смартфонов могло быть то, что мобильное подразделение LG сейчас переживает не лучшие времена. Продажи смартфонов падают в последние годы.

Пока неясно, какую сумму хочет взыскать BOE с LG. Инсайдеры говорили, что разработка каждой модели оценивалась в $10 млн. Но BOE, очевидно, попросила меньше.