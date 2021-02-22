Телефоны
Сегодня в 16:40
LG экстренно отменила выпуск новых смартфонов, включая смартфон с экраном-рулон
Вероятно, не хватает ресурсов
На выставке CES 2021 компания LG хвасталась футуристичным смартфоном с экраном-рулон. Компания была намерена начать продажи этого устройства, но как пишут теперь источники, этого может не произойти.
Согласно информации источника, LG экстренно прекратила разработку трёх проектов OLED дисплеев, которые предназначались для инновационных смартфонов, в том числе LG Rollable. Что любопытно, LG работала над этими экранами с другим производителем BOE. Сейчас BOE предъявляет претензии LG из-за расходов на разработку.
Сообщается, что главной причины отмены разработки смартфонов могло быть то, что мобильное подразделение LG сейчас переживает не лучшие времена. Продажи смартфонов падают в последние годы.
Пока неясно, какую сумму хочет взыскать BOE с LG. Инсайдеры говорили, что разработка каждой модели оценивалась в $10 млн. Но BOE, очевидно, попросила меньше.