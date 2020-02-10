LG готовит к выходу флагманский смартфон с огромным аккумулятором

Ранее в сети считали, что следующим флагманом LG станет устройство из линейки G. Но, похоже, V60 ThinQ может стать ведущим аппаратом компании в первой половине этого года. Он получит основную четверную камеру, разъём для наушников, четыре микрофона, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

Ранние слухи предполагали, что флагман будет иметь большой экран (6,7 или 6,9 дюйма) и селфи-камеру в небольшом вырезе в дисплее. Скорее всего, устройство будет работать на процессоре Snapdragon 865.

Стоит отметить, что на выставке MWC 2020 мы презентацию нового смартфона LG не увидим. Ранее компания заявила, что не поедет на мероприятие из-за вспышки коронавируса.