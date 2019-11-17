LG изобрела растягивающийся в планшет смартфон

О патенте, по обыкновению, пишет ресурс LetsGoDigital. Согласно документации, устройство LG будет оснащено скручивающимся экраном. В сложенном состоянии он будет храниться внутри корпуса. Так форм-фактор девайса будет представлять собой обычный смартфон.

Однако, если пользователь попытается растянуть экран, то устройство превратится в широкий планшет. В боковых частях корпус утолщён, поэтому держать аппарат в руках должно быть удобно.

Судя по рисункам из патентной документации, устройство не будет иметь рамок сверху и снизу экрана. Фронтальной камеры на изображениях не видно. Основной, впрочем, тоже.

Как обычно в случае с патентами, неясно, станет ли изобретение LG коммерческим продуктом.