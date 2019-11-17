Телефоны
Сегодня 13:03
LG изобрела растягивающийся в планшет смартфон
Мода на гибкие дисплеи только набирает обороты
Всемирная организация интеллектуальной собственности опубликовала патентную документацию LG с описанием очередного устройства с гибким дисплеем. На этот раз компания придумала аппарат, который можно будет легко превратить из смартфона в планшет.
О патенте, по обыкновению, пишет ресурс LetsGoDigital. Согласно документации, устройство LG будет оснащено скручивающимся экраном. В сложенном состоянии он будет храниться внутри корпуса. Так форм-фактор девайса будет представлять собой обычный смартфон.
Однако, если пользователь попытается растянуть экран, то устройство превратится в широкий планшет. В боковых частях корпус утолщён, поэтому держать аппарат в руках должно быть удобно.
Судя по рисункам из патентной документации, устройство не будет иметь рамок сверху и снизу экрана. Фронтальной камеры на изображениях не видно. Основной, впрочем, тоже.
Как обычно в случае с патентами, неясно, станет ли изобретение LG коммерческим продуктом.