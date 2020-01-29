LG изобрела смартфон в виде цилиндра со скручивающимся экраном

Благодаря такой опции пользователи сами смогут выбрать размер рабочей площади. Например, можно вытянуть экран не полностью, чтобы просто проверить уведомления. В свёрнутом же состоянии всё равно будет оставаться видимой часть дисплея, на которой будет отображаться различная информация: время, заряд аккумулятора. В верхней части цилиндрического корпуса расположены динамик и камера, состоящая всего из одного датчика.

Стоит понимать, что данное устройство может так и не стать коммерческим, так как это лишь патент.