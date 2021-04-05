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Сегодня в 14:56
LG может выпустить последний флагманский смартфон перед закрытием
Показаны рендеры устройства
Сегодня LG официально объявила о закрытии смартфонного подразделения. Компания не выдержала конкуренции. Как оказалось, напоследок она всё же может выпустить последний флагманский смартфон.
Если верить источникам, в мае-июне может выйти модель V70. В сети опубликовали рендеры устройства.
По информации журналистов, смартфон получит процессор Snapdragon 888, экран AMOLED диагональю 6,5 дюйма частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5300 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
LG сегодня также заявила, что сфокусируется на компонентах электромобилей, подключаемых девайсах, «умном» доме, робототехнике, искусственном интеллекте и решениях для бизнеса. Уже выпущенные модели смартфонов LG распродадут до конца. Компания продолжит оказывать сервисную и программную поддержку устройств.