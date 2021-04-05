LG может выпустить последний флагманский смартфон перед закрытием

По информации журналистов, смартфон получит процессор Snapdragon 888, экран AMOLED диагональю 6,5 дюйма частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5300 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

LG сегодня также заявила, что сфокусируется на компонентах электромобилей, подключаемых девайсах, «умном» доме, робототехнике, искусственном интеллекте и решениях для бизнеса. Уже выпущенные модели смартфонов LG распродадут до конца. Компания продолжит оказывать сервисную и программную поддержку устройств.