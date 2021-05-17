LG начала распродавать невыпущенные смартфоны

По информации источника, сотрудники LG из Южной Кореи получили эксклюзивную возможность приобрести обе модели. О смартфоне Velvet 2 Pro известно, что изготовлено было 3000 единиц, а купить их можно по $170 за штуку. Это очень низкая цена. Оно и понятно, иначе бы LG не смогла сбыть невыпущенное устройство.

Сотрудники имеют право купить не более двух смартфонов. Перепродавать их они не могут. На устройства будет предоставляться шестимесячная гарантия, обновления программного обеспечения на них не будут поступать.