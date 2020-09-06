LG начнёт выпуск экспериментальных смартфонов

Цель проекта Explorer Project — найти новый способ взаимодействия пользователей с мобильными устройствами. Похоже, компания готовит к выпуску действительно необычные смартфоны, аналогов которым на рынке ещё нет.

Про LG Wing известно, что он получит два экрана — основной и дополнительный. Второй будет меньше первого и спрятан под ним. В нужные моменты дисплей можно будет повернуть и использовать его. В таком режиме устройство напоминает собой крест. В сети уже публиковали ролики с примером работы LG Wing.