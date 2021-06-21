LG нашла способ зарабатывать деньги без выпуска смартфонов

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Сегодня в 15:06
LG нашла способ зарабатывать деньги без выпуска смартфоновБудет судиться за свои патенты
Недавно LG закрыла смартфонное подразделение из-за того, что оно оказалось убыточным. Теперь выяснилось, что компания намерена подавать иски против производителей, нарушивших её патенты.
Представитель LG Electronics сообщил, что компания продолжает искать способы использования патентов на беспроводные технологии. Иски помогут «вносить вклад в доходы и инновации LG».
Компания также хочет таким способом защитит свои разработки. Она будет присматриваться к продукции компаний, которые могут использовать разработки LG без лицензии.
Ранее компания уже получала компенсации за нарушение своих прав. Например, иск подавали против TLC.
Напомним, LG не прекратила поддержку уже выпущенных смартфонов, однако продавать новые компания уже не будет. Аппараты, которые были в разработке, тоже не выйдут.