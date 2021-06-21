LG нашла способ зарабатывать деньги без выпуска смартфонов

Представитель LG Electronics сообщил, что компания продолжает искать способы использования патентов на беспроводные технологии. Иски помогут «вносить вклад в доходы и инновации LG».

Компания также хочет таким способом защитит свои разработки. Она будет присматриваться к продукции компаний, которые могут использовать разработки LG без лицензии.

Ранее компания уже получала компенсации за нарушение своих прав. Например, иск подавали против TLC.

Напомним, LG не прекратила поддержку уже выпущенных смартфонов, однако продавать новые компания уже не будет. Аппараты, которые были в разработке, тоже не выйдут.