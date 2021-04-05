LG назвала смартфоны, в которых обновит прошивку перед уходом с рынка

Уход LG их смартфонного бизнеса не остановит развёртывание Android 11 и Android 12 на некоторых уже вышедших смартфонах.

Сама LG заявила, что постепенное прекращение работы подразделения будет завершено к 31 июля 2021 года. Тем не менее, выпущенные смартфоны продолжат получать обновления. Время, в течение которого это будет продолжаться, будет разниться от региона к региону.

LG уже представила обновление до Android 11 для LG Velvet, V60 ThinQ и G7 One. Другие смартфоны — LG G8X, G8S, Velvet 4G, Wing, K52 и K42 — получат апдейт чуть позже в 2021 году. Android 12 же, скорее всего, придёт только на флагманы — Velvet, V60 ThinQ и Wing.