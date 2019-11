LG обвинили в воровстве дизайна интерфейса Samsung

В UX 9.0 изменён дизайн меню, иконок и интерфейса всех предустановленных приложений. Появилась, конечно, и тёмная тема, поскольку оболочка работает на операционной системе Android 10.

Проблема однако в том, что интерфейс прошивки теперь до боли похож на One UI от Samsung. Как написал один из пользователей в комментариях под видео на YouTube: «Wow the New One UI looks so good, oh wait» (пер. «Вау, новая One UI выглядит просто отлично, оу подождите...»).

Впрочем серьёзно обвинять LG в плагиате вряд ли кто-то станет. Новый интерфейс на Android 10 до конца года должны опробовать владельцы LG G8 ThinQ и V50 ThinQ.