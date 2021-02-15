LG оснастила смартфон с экраном-рулоном дополнительным дисплеем

Из патента понятно, что аппарат располагает раздвижным основным экраном. Дополнительный дисплей у него находится на задней панели. Там же рядом с ним установлены модули основной камеры.

Согласно патенту, смартфон LG может выдвигаться с одной стороны, благодаря чему площадь дисплея увеличивается. В разложенном виде диагональ экрана примерно на 40% больше, чем в сложенном состоянии.

Дополнительный экран может служить для съёмки селфи с помощью основной камеры. Также его можно использовать для видеозвонков.

Помимо этого у запатентованного смартфона есть кнопки, динамик, микрофоны, разъём USB-C.