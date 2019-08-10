LG патентует складной аналог Galaxy Fold

Большой гибкий экран складывается вовнутрь. Второй (или третий, как посмотреть) дисплей расположен сбоку, прикреплён на шарниры. Если сложить смартфон как буклет, то получится почти традиционная модель: экран спереди и задняя панель с основной камерой. Кнопка включения и регуляторы громкости находятся на боках устройства. Где находится порт USB Type-C, не очень понятно. Фронтальной камеры и сканера отпечатков пальцев тоже не видно.