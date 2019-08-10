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Сегодня 15:21

LG патентует складной аналог Galaxy Fold

Правда, у него будет ещё один дисплей
Ресурс LetsGoDigital опубликовал патентную заявку LG, в которой описана модель под условным названием Z-FOLD. Это смартфон с двумя дисплеями, один из которых гибкий.

Большой гибкий экран складывается вовнутрь. Второй (или третий, как посмотреть) дисплей расположен сбоку, прикреплён на шарниры. Если сложить смартфон как буклет, то получится почти традиционная модель: экран спереди и задняя панель с основной камерой. Кнопка включения и регуляторы громкости находятся на боках устройства. Где находится порт USB Type-C, не очень понятно. Фронтальной камеры и сканера отпечатков пальцев тоже не видно.

LetsGoDigital

Скорее всего, такой смартфон LG представит ещё не скоро. Гораздо вероятнее появление на выставке IFA 2019 смартфона с двумя стандартными экранами от компании.

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