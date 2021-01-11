LG показала работу своего смартфона с экраном-рулоном

Благодаря экрану, который можно вытягивать из корпуса, устройство выступает и как смартфон, и как небольшой планшет. Пока это всё ещё лишь концепция. До сих пор точно неизвестно, какую технологию использует LG.

Также неясно, выйдет ли в итоге LG Rollable на рынок. На видео ниже можно увидеть, как смартфон трансформируется — и выглядит это завораживающе.