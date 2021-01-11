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Сегодня 18:33
LG показала работу своего смартфона с экраном-рулоном
LG Rollable
На выставке CES 2021 LG снова рассказала о своём смартфоне с экраном-рулоном. На этот раз компания показала, как устройство работает, и сказала, что оно называется LG Rollable.
Благодаря экрану, который можно вытягивать из корпуса, устройство выступает и как смартфон, и как небольшой планшет. Пока это всё ещё лишь концепция. До сих пор точно неизвестно, какую технологию использует LG.
Также неясно, выйдет ли в итоге LG Rollable на рынок. На видео ниже можно увидеть, как смартфон трансформируется — и выглядит это завораживающе.
Стоит отметить, что у LG есть и другие устройства, использующие похожий принцип. Недавно начались продажи телевизора-рулона LG Signature OLED R. Стоит он, конечно, безумных денег — более 6,5 млн рублей. Но зато есть шанс, что смартфон LG Rollable повторит его путь.