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Сегодня в 16:56
LG показала рекордную выручку на фоне закрытия смартфонного подразделения
Кто знает, может, дела пойдут ещё лучше
Недавно LG объявила, что закроет своё смартфонное подразделение. Сегодня компания опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2021 года, и оказалось, что она получила рекордную выручку.
Общий доход LG составил около $16 млрд. Это самый высокий показатель в истории компании для периода с января по март.
Наибольший рост показало подразделение Home Entertainment. Это, главным образом, телевизоры. Вероятно, из-за пандемии люди оставались дома и покупали телевизоры. Ожидается, что тенденция к росту продолжится и будет сосредоточена на продуктах премиум-класса.
Что касается мобильного бизнеса LG, то в первом квартале 2021 года он заработал около $901 млн. Почти столько же смартфонное подразделение принесло компании в первом квартале 2020 года.