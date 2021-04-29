LG показала рекордную выручку на фоне закрытия смартфонного подразделения

Общий доход LG составил около $16 млрд. Это самый высокий показатель в истории компании для периода с января по март.

Наибольший рост показало подразделение Home Entertainment. Это, главным образом, телевизоры. Вероятно, из-за пандемии люди оставались дома и покупали телевизоры. Ожидается, что тенденция к росту продолжится и будет сосредоточена на продуктах премиум-класса.

Что касается мобильного бизнеса LG, то в первом квартале 2021 года он заработал около $901 млн. Почти столько же смартфонное подразделение принесло компании в первом квартале 2020 года.